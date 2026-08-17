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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Orthex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orthex wird am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,038 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 21,1 Millionen EUR gegenüber 20,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,320 EUR je Aktie, gegenüber 0,380 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 89,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 87,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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