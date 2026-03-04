Ausblick: Orthex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orthex öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,123 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,383 EUR je Aktie, gegenüber 0,340 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 89,6 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 89,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at