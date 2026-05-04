Orthofix Medical Aktie
WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Orthofix Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Orthofix Medical lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orthofix Medical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,680 USD. Dies würde einen Gewinn von 49,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Orthofix Medical -1,350 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 196,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 193,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,315 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 855,6 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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