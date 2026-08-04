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WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Orthofix Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orthofix Medical gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orthofix Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 209,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,173 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,330 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 843,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 822,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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