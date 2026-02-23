Orthofix Medical Aktie

WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Orthofix Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orthofix Medical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -0,750 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Orthofix Medical 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 218,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orthofix Medical 215,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,260 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 814,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 799,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

