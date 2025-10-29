Osaka Gas Aktie
WKN: 858464 / ISIN: JP3180400008
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Osaka Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Osaka Gas stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 54,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 49,53 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 438,55 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 8,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Osaka Gas einen Umsatz von 479,18 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 354,65 JPY im Vergleich zu 333,31 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2.038,25 Milliarden JPY, gegenüber 2.069,02 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
