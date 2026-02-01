Osaka Gas Aktie
WKN: 858464 / ISIN: JP3180400008
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Osaka Gas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Osaka Gas stellt am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 210,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Osaka Gas 99,41 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494,02 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Osaka Gas für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 507,15 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 401,73 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 333,31 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.045,78 Milliarden JPY, gegenüber 2.069,02 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Osaka Gas Co. Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Osaka Gas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Osaka Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Osaka Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Osaka Gas legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Osaka Gas Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Osaka Gas Co. Ltd.
|31,60
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.