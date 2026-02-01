Osaka Gas Aktie

WKN: 858464 / ISIN: JP3180400008

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Osaka Gas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Osaka Gas stellt am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 210,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Osaka Gas 99,41 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494,02 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Osaka Gas für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 507,15 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 401,73 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 333,31 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.045,78 Milliarden JPY, gegenüber 2.069,02 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

