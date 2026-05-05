Ausblick: Oscar Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Oscar Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 60,77 Prozent auf 4,90 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,602 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,78 Milliarden USD, gegenüber 11,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at