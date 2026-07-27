Ausblick: Oshkosh Truck legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oshkosh Truck wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten schätzen, dass Oshkosh Truck für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oshkosh Truck in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,79 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,02 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 10,96 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 10,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at