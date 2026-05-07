Ausblick: Oshkosh Truck verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oshkosh Truck präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oshkosh Truck in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD im Vergleich zu 2,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,02 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 10,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 10,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at