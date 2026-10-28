OSI Systems Aktie

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WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: OSI Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OSI Systems wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OSI Systems noch 1,18 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OSI Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 396,1 Millionen USD im Vergleich zu 384,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,37 USD, gegenüber 8,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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