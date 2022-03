Ausblick: Osmotica Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Osmotica Pharmaceuticals lässt sich am 30.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Osmotica Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,880 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 91,02 Prozent auf 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Osmotica Pharmaceuticals noch 34,5 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,060 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,7 Millionen USD, gegenüber 177,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at