Ausblick: OssDsign Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OssDsign Registered veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,080 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 41,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 44,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,380 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,500 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 199,3 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 180,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at