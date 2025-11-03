Ausblick: OssDsign Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OssDsign Registered gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,090 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 46,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 28,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OssDsign Registered einen Umsatz von 35,7 Millionen SEK eingefahren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,370 SEK je Aktie, gegenüber -0,500 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 186,6 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 133,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

