Ossur hf Aktie
WKN: 755122 / ISIN: IS0000000040
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ossur hf legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ossur hf wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,067 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 DKK erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 254,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,51 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,30 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,14 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.at
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