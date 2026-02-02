Ausblick: Ossur hf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ossur hf wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 DKK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 255,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,57 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,12 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 926,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,89 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at