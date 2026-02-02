Ossur hf Aktie

Ossur hf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 755122 / ISIN: IS0000000040

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ossur hf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ossur hf wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 DKK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 255,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,57 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,12 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 926,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,89 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ossur hf 31,70 0,32% Ossur hf

