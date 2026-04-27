Ossur hf Aktie
WKN: 755122 / ISIN: IS0000000040
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ossur hf präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ossur hf wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,041 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 233,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,44 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,30 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 6,14 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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