Ausblick: Ossur hf stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ossur hf wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 255,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,53 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,226 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,30 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,02 Milliarden USD, gegenüber 6,14 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at