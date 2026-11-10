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WKN DE: A1H5Q9 / ISIN: US67106F1084

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: OTC Markets Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OTC Markets Group lässt sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OTC Markets Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,780 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte OTC Markets Group 0,710 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,88 USD, gegenüber 2,58 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 135,2 Millionen USD im Vergleich zu 121,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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