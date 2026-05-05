Ausblick: OTC Markets Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OTC Markets Group äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,605 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OTC Markets Group 0,500 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,1 Millionen USD – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OTC Markets Group 29,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 128,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 121,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at