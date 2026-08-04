OTC Markets Group Aktie
WKN DE: A1H5Q9 / ISIN: US67106F1084
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: OTC Markets Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OTC Markets Group lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass OTC Markets Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,695 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OTC Markets Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,2 Millionen USD im Vergleich zu 29,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,58 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 132,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 121,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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