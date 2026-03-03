Ausblick: OTC Markets Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OTC Markets Group wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,735 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

OTC Markets Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,57 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,26 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 122,5 Millionen USD, gegenüber 107,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at