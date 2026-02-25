Ausblick: OTE Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OTE Group wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,211 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 845,1 Millionen EUR aus – eine Minderung von 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OTE Group einen Umsatz von 905,3 Millionen EUR eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 EUR im Vergleich zu 1,16 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,50 Milliarden EUR, gegenüber 3,59 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at