Ausblick: Otovo AS Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Otovo AS Registered A wird am 02.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,435 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,390 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 33,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 182,0 Millionen NOK gegenüber 274,3 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,502 NOK aus. Im Vorjahr waren -2,430 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 871,4 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

