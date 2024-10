Ausblick: Otovo AS Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Otovo AS Registered A wird am 24.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,343 NOK. Dies würde einen Gewinn von 57,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Otovo AS Registered A -0,810 NOK je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Otovo AS Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 168,6 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 28,37 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,339 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,430 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 707,1 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at