Ausblick: OTSUKA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OTSUKA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,99 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 44,44 JPY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 298,52 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OTSUKA einen Umsatz von 285,41 Milliarden JPY eingefahren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 163,92 JPY, gegenüber 141,04 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1.303,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.107,67 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at