OTSUKA CORPShs Aktie

OTSUKA CORPShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502503 / ISIN: JP3188200004

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: OTSUKA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OTSUKA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,99 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 44,44 JPY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 298,52 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OTSUKA einen Umsatz von 285,41 Milliarden JPY eingefahren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 163,92 JPY, gegenüber 141,04 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1.303,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.107,67 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

OTSUKA CORPShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

