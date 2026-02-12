Ausblick: Otsuka legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Otsuka wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,77 JPY. Im Vorjahresquartal waren 281,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 610,01 Milliarden JPY gegenüber 599,79 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 633,56 JPY im Vergleich zu 633,76 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2.428,13 Milliarden JPY, gegenüber 2.329,86 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

