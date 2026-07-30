Ausblick: Otsuka legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Otsuka lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 163,92 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,17 Prozent verringert. Damals waren 167,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 640,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 597,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 601,18 JPY, gegenüber 685,06 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2.604,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.468,89 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at