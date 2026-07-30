Ausblick: Otsuka legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otsuka gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,506 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Otsuka 0,580 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,95 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 16,13 Milliarden USD, gegenüber 16,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at