Ausblick: Otsuka öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Otsuka präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otsuka noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,89 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,38 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at