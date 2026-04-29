OTSUKA CORPShs Aktie

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WKN: 502503 / ISIN: JP3188200004

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: OTSUKA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OTSUKA wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 40,16 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OTSUKA 38,22 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 321,43 Milliarden JPY – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OTSUKA 315,54 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 167,05 JPY im Vergleich zu 169,58 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1.304,49 Milliarden JPY, gegenüber 1.322,79 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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