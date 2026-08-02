Ausblick: OTSUKA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OTSUKA wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 47,02 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,19 Prozent verringert. Damals waren 51,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OTSUKA in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 365,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 379,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 170,33 JPY, gegenüber 169,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1.339,20 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.322,79 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at