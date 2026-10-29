Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Otsuka präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Otsuka präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 184,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Otsuka ein EPS von 234,69 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 699,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 637,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 705,90 JPY je Aktie, gegenüber 685,06 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2.752,95 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.468,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Otsuka Holdings Co Ltd
|
29.10.26
|Ausblick: Otsuka präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Otsuka legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Otsuka legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Otsuka veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Otsuka Holdings Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Otsuka Holdings Co Ltd
|67,00
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.