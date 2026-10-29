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WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Otsuka präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Otsuka präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 184,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Otsuka ein EPS von 234,69 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 699,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 637,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 705,90 JPY je Aktie, gegenüber 685,06 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 2.752,95 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.468,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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