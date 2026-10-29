OTSUKA CORPShs Aktie

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WKN: 502503 / ISIN: JP3188200004

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: OTSUKA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OTSUKA wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 31,21 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,71 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OTSUKA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 315,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 310,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,14 JPY im Vergleich zu 169,58 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1.406,09 Milliarden JPY, gegenüber 1.322,79 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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