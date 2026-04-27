Ausblick: Otsuka stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otsuka stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 136,27 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 158,57 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 582,84 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Otsuka für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 595,62 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 567,84 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 685,06 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.554,68 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.468,89 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at