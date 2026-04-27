Ausblick: Otsuka stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otsuka gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Otsuka im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,80 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,17 Milliarden USD, gegenüber 16,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at