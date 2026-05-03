Ausblick: Otter Tail Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Otter Tail Power lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Otter Tail Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 339,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at