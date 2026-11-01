Otter Tail Power Aktie

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WKN: 919111 / ISIN: US6896481032

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Otter Tail Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Otter Tail Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otter Tail Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 327,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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