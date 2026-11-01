Otter Tail Power Aktie
WKN: 919111 / ISIN: US6896481032
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Otter Tail Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Otter Tail Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otter Tail Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 327,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Otter Tail Power Co.
|
07:01
|Ausblick: Otter Tail Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Otter Tail Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Otter Tail Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Otter Tail Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Otter Tail Power Co.
Aktien in diesem Artikel
|Otter Tail Power Co.
|80,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.