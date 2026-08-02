Ausblick: Otter Tail Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Otter Tail Power öffnet am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Otter Tail Power mit einem Umsatz von insgesamt 326,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,90 USD, gegenüber 6,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at