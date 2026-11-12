Our Bond Aktie
WKN DE: A42PRT / ISIN: US87338C3016
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Our Bond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Our Bond veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,600 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Our Bond mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,26 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -16,800 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -44,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Our Bond Inc Registered Shs
|
12.11.26
|Ausblick: Our Bond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Our Bond Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Our Bond Inc Registered Shs
|1,66
|0,00%