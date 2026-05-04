Ausblick: Ouster gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ouster wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,113 USD. Dies würde einen Gewinn von 73,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ouster -0,420 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 40,15 Prozent auf 45,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,278 USD, gegenüber -1,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 216,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at