Ausblick: Ouster öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ouster lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ouster noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 46,85 Prozent auf 51,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ouster noch 35,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,467 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 220,5 Millionen USD, gegenüber 169,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at