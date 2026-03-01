Ouster Aktie
WKN DE: A3ECDT / ISIN: US68989M2026
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Ouster stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ouster wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ouster für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,134 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 41,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 36,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ouster einen Umsatz von 30,1 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,578 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,080 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 148,3 Millionen USD, gegenüber 111,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
