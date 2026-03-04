Outbrain Aktie
WKN DE: A3CV8N / ISIN: US69002R1032

04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Outbrain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Outbrain wird am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,123 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Outbrain noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 51,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 355,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,6 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,865 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 889,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at


