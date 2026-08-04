Ausblick: OUTFRONT Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OUTFRONT Media lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,379 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 509,6 Millionen USD gegenüber 460,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at