OUTFRONT Media Aktie
WKN DE: A40Z4J / ISIN: US69007J3041
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: OUTFRONT Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
OUTFRONT Media wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,478 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OUTFRONT Media 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 512,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 1,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,83 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OUTFRONT Media Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: OUTFRONT Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: OUTFRONT Media legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: OUTFRONT Media informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: OUTFRONT Media legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)