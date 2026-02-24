Ausblick: OUTFRONT Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OUTFRONT Media wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,478 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OUTFRONT Media 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 512,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 1,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at