Ausblick: Outlook Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Outlook Therapeutics stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Outlook Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,0 Millionen USD – ein Minus von 35,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Outlook Therapeutics 1,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,473 USD, gegenüber -1,790 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at