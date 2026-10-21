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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Outotec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Outotec wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,190 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Outotec 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,43 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Outotec 1,33 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,510 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,59 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,24 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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