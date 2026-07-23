Ausblick: Outotec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Outotec veröffentlicht am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,175 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,37 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,21 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,742 EUR, gegenüber 0,510 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 5,63 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,24 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at