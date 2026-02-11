Outotec Aktie
Ausblick: Outotec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Outotec wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,183 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 EUR erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Outotec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,21 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,625 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,400 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 5,17 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
